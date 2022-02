Magoni: "A Barcellona grande opportunità, sarebbe bello vedere Mertens e Osimhen insieme”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’ex centrocampista di Bologna e Napoli e attuale dirigente sportivo della Feralpisalò, Oscar Magoni.

Dopo Napoli-Inter: "Secondo me, il Napoli non esce per niente ridimensionato. E’ molto forte, ben allenata e ha dimostrato di poter giocare alla pari e, a tratti, meglio dell’avversario. Tutto è ancora aperto. Vedo invece un’opportunità per giocarsela“.

Giocare al Camp Nou: “E’ un’opportunità rara. Sicuramente, i giocatori saranno stimolati a fare una partita come si deve. Vedo il Napoli favorito perché, in questo momento, il Barcellona non sta attraversando il suo miglior periodo e c’è la grande opportunità di poter passare il turno“.

Formazione anti-Barcellona? “Sinceramente, non so rispondere. Spalletti metterà in campo il Napoli più competitivo possibile a sua disposizione. I giocatori ci sono, forti e abili. Ho grande fiducia in Spalletti e nel Napoli“.

Osimhen o Mertens? “Io li farei giocare entrambi ma non credo si possa giocare in dodici. Sono dei calciatori fortissimi, dei bomber e pilastri del Napoli: sarebbe bello vederli giocare insieme“.

L'assenza di Lobotka peserà? “Anguissa è un calciatore molto forte. Ha fatto molto bene all’inizio. Secondo me, il Napoli non risentirà di nessun tipo di problema“.