Magoni: "Atalanta? Il Napoli dovrà sperare in una giornata difficile dei bergamaschi"

L'ex calciatore del Napoli Oscar Magoni ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live delle vicende di casa Napoli: "La sfida di domani con l’Atalanta è molto più delicata per gli azzurri, lo svantaggio è enorme e quindi il recupero è difficile. L’Atalanta viaggia a 3 gol di media a partita e la rimonta è complicata a prescindere dal risultato di domani. Il Napoli deve sfruttare gli spazi e magari sperare in una giornata difficile per Ilicic, Zapata e Papu Gomez”