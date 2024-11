Magoni avvisa Napoli e Inter: “L’Atalanta può diventare la terza incomoda per lo scudetto”

Oscar Magoni, dirigente ed ex giocatore di Atalanta e Napoli, è intervenuto a Radio Marte

Oscar Magoni, dirigente ed ex giocatore di Atalanta e Napoli, è intervenuto a Radio Marte: “L’Atalanta al Maradona farà la sua gara, è vero che quelle importanti la Dea difficilmente le ha sbagliate, però la sua storia dice che ha sì vinto gare segnando tanti gol ma ha disputate partite in cui è caduta. Napoli e Atalanta sono due squadre in salute, arrivano bene a questa gara, con stili di gioco differenti.

Per me la Dea può diventare la terza incomoda per lo scudetto dopo Napoli e Inter: del resto sono 9 anni che sta giocando nelle prime posizioni in classifica, è cresciuta molto in Europa, è ormai una squadra matura, con una rosa ampia e dunque potrebbe pensare anche di andare sino in fondo. Il Napoli sta evidenziando delle caratteristiche di gioco di una squadra che si sa difendere molto bene e che sa ripartire bene negli spazi. Ha bisogno di sviluppare velocità in campo aperto, ha dimostrato di giocare bene in questo modo. Non so se basterà questo per arrivare sino in fondo e vincere. Con l'Atalanta occorre disputare una partita fisica, piena di duelli, di corsa ma anche di testa”.