Magoni: "Callejon può giocare ovunque ma lo lascerei sulla fascia. Icardi? Farebbe comodo"

“Icardi è talmente forte che può far comodo a tante squadre: non partecipa tantissimo al gioco, ma segna tantissimo e ogni palla che tocca può arrivare in porta per cui parliamo di un attaccante che al Napoli farebbe comodo". Lo ha detto Oscar Magoni, ex centrocampista del Napoli, intervenendo a radio Marte. "Callejon copre bene la fascia destra, può giocare in ogni zona del campo e anche in mediana, ma sulla linea laterale si esprime molto bene per cui lo lascerei sulla fascia", ha detto ancora Magoni.