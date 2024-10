Magoni: "Rosa del Napoli di altissimo livello, Conte in questo momento ha un solo problema"

Nella puntata odierna di 'Club All News Napoli' su TeleclubItalia è intervenuto Oscar Magoni, ex capitano del Napoli e ora dirigente del Renate Calcio nel girone A di serie C: " La rosa del Napoli è di altissimo livello. Conte in questo momento ha un solo problema che è quello di giocare ad 11 perché le scelte a disposizione sono veramente tante, con una rosa veramente forte, ma il vero di capolavoro di Conte è stato quello di cambiare la mentalità della squadra e l'ambiente dai tifosi, alla società e adesso la squadra ha una convinzione e una determinazione che può fare la differenza anche dopo un'annata disastrosa come quella dello scorso e gente come Anguissa e Di Lorenzo sembrano anche più forti delle loro stagioni precedenti.

Tornerei ancora al Napoli. Io ho lasciato Bologna in A per raggiungere il napoli in B. Poi ho trovato una situazione disastrosa societaria e xomplici anche le pressioni non è stato facile ma è una scelta che rifarei ancora. Vederlo adesso può sembrare una follia ma giocare a Napoli è una cosa che gratifica ogni giocatore".

Come vedi il centrocampo del Napoli? "Lo vedo a 3 perché lobotka è un regista perfetto, McTominay è già centrato per il centrocampo del Napoli e Anguissa può ritornare quello dello scudetto.

Conte sta lavorando nella sua situazione ideale. Conte è stato grande ed è un grande allenatore e penso che sicuramente non avere le coppe per lui è la situazione ideale.

Chi sarebbe l'oscar Magoni di questo Napoli? In questo Napoli non potrei giocare ma ammirare Lobotka e Anguissa sono giocatori veramente importanti e che hanno caratteristiche importanti per puntare ai traguardi più importanti".