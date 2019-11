Maifredi alza la pressione: "Col Bologna bisogna vincere a tutti i costi, ma questo può condizionare"

Gigi Maifredi, ex allenatore, si è espresso sulla partita tra Liverpool e Napoli nel suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli è stato diligente a portare a casa il risultato che serviva e questa è una cosa importante. Una buona partita in Champions League dà un po' di morale, ma il campionato è un'altra cosa e ora è fondamentale fare bene e ottenere tre punti col Bologna. Il Napoli deve riconquistare terreno e col Bologna dovrà vincere a tutti i costi. Questo è un input che può condizionarti se non lo prendi per il verso giusto".