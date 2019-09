Maifredi: "Ancelotti conosce le condizioni dei giocatori, non tutti entrano subito in forma..."

L'ex tecnico Gigi Maifredi a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, ha parlato di della preparazione del Napoli di Ancelotti e le parole del presidente De Laurentiis: "Ancelotti sa quali sono le condizioni del giocatore che mette in campo. Un tecnico vuole sempre vincere, Koulibaly è un grandissimo giocatore, lo stimano tutti. Non credo si sia presentato in maniera non perfetta. All'inizio c'è gente che va subito in forma e altri no, quindi lo sbaglio lo sta facendo De Laurentiis".