Maifredi: “Di Lorenzo è uno dei pochi italiani che giocherebbe nella Spagna”

Mister Gigi Maifredi a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato di Nazionale.

TuttoNapoli.net

Mister Gigi Maifredi a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato di Nazionale.

Che Italia si aspetta contro la Spagna?

"Sarà una partita aperta e tutte e due le squadre vorranno avere la superiorità. Nessuna delle due si tirerà indietro nella lotta".

Quale il giocatore protagonista?

"Entrambe hanno giocatori importanti, è chiaro che tutte e due vorranno dimostrare di essere superiori. Io scelgo Scamacca, perché viene visto come un giocatore sporco ma invece in certe partite ci potrà dare delle soddisfazioni. Poi sono innamorato di Frattesi, riesce a entrare in situazioni in cui altri non ce la fanno. Ma lo sanno anche loro che sono questi due i più pericolosi".

Dove può arrivare l'Italia?

"Non ha ancora espresso il meglio di sè l'Italia, in tutti i suoi giocatori. Anche Chiesa è uno che può rompere gli equilibri e può migliorare molto. E' una vetrina incredibile l'Europeo, possono mettersi in mostra. Noi conosciamo tutti i tipi di tattiche, siamo una delle candidate alla vittoria".

Chi giocherebbe oggi dei nostri nella Spagna?

"Barella, Frattesi, Calafiori, Di Lorenzo, ma sono diversi. Chi della Spagna potrebbe giocare? Dobbiamo chiederci questo. Morata da non non è che abbia fatto troppo".