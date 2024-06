Maifredi: "Se Di Lorenzo vedrà un progetto interessante farà retromarcia"

A parlare di diversi temi ai microfoni di Tmw Radio, durante 'Maracanà', è stato mister Gigi Maifredi.





Napoli, Di Lorenzo vuole andare via ma Conte lo trattiene. Può ricucire la questione il tecnico?

"L'allenatore ha molte possibilità di fare certe cose. Di Lorenzo è una persona seria e legata al Napoli, al di là di quello che è successo nell'ultimo anno. E' il capitano, quello che ci ha messo sempre la faccia. Ha un contratto in essere e frena questo il possibile spostamento. E' il capitano, se vedrà un progetto interessante, e sono sicuro che sia così con Conte, la retromarcia sarà normale. Se rimane a Napoli, sa che è una parte importante, sia per il tecnico che per la tifoseria".

Come vede la Nazionale di Spalletti?

"Credo che tutto dipenderà da come si mette in campo. Se giochi a 4 dietro, la spina dorsale è a due. Credo che sia più importante capire come vuole giocare Spalletti. Abbiamo la possibilità di creare una squadra importante, ma difficile però che faccia Frattesi e Chiesa dietro a Scamacca con una sorta di 5-2-2-1, non andremmo da nessuna parte. Frattesi non deve mai stare fuori, ha delle intuizioni che pochi hanno in Italia. Il Frattesi alla Bellingham poteva essere uno sfacelo, ma non lo ha mai provato".

Se dovesse fare una scelta tra Dybala e Soulé, che farebbe?

"Soulé ha fatto un campionato discreto, Dybala determina se sta bene. Spesso però lui è infortunato ed è una discriminante, ma nonostante questi limiti scelto sempre Dybala".