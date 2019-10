Maifredi su Ronaldo "Messi e Maradona sono di un altro livello"

intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, l'ex tecnico Gigi Maifredi ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Ronaldo non è il migliore della storia. È l'eccellenza della normalità, ma giocatori come Messi o Maradona nascono così già dal grembo materno. Se vediamo quello che ha fatto, meglio di Maradona non c'è nessuno. Ha vinto da solo, in campo non era mai banale, si integrava con tutti gli altri. Ma Ronaldo ha fatto 700 gol, sotto l'aspetto della resa se non è il primo è il secondo in classifica, con Messi"