Maifredi svela: "Potevo diventare allenatore degli azzurri quando c’era Naldi"

L'ex allenatore Gigi Maifredi è intervenuto a Marte Sport Live in merito alle vicende di casa Napoli svelando un retroscena: "Il Napoli doveva ritrovare il piacere di giocare, questo è stato il problema degli azzurri. La sfida del Rigamonti non sarà semplice: il Brescia si gioca una delle ultime possibilità per salvarsi. Il Napoli dovrà stare molto attento. Un pensiero al Barcellona anche dal punto di vista inconscio ci sarà. E’ una sfida incredibile, una vetrina molto importante per tutti i giocatori. Credo che il Napoli debba necessariamente passare da una grande partita a Brescia.

Il Napoli? Potevo diventare allenatore quando c’era Naldi. Sarei dovuto andare assieme a Martino. Mi sarebbe piaciuta un’esperienza a Napoli: per me il napoletano è superiore da sempre”