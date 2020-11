Maldera elogia Gattuso: "Ha un gran punto di forza, lo stesso che aveva da giocatore"

Andrea Maldera, match-analyst dell'Ucraina ed ex membro dello staff tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ibrahimovic è l'anima del Milan, ma sono sicuro che la presenza di Maldini sarà altrettanto importante. Gattuso? Come lo era da giocatore, anche da allenatore sta confermando la capacità di essere leader, al di là delle grande conoscenze tecnico-tattiche. Uno dei suoi punti di forza è quello di farsi seguire dal gruppo. Avere un gruppo che ti riconosce come leader è determinante".