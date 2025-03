Malfitano: "A Napoli non c'è equilibrio! Ci si esalta, ma l'Inter ha rinunciato a giocare..."

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Fuorigioco', trasmissione in onda su Tele A: "Equilibrio è la parola-chiave. E a Napoli non abbiamo equilibrio. La critica deve valutare la partita con l'Inter guardando all'avversario. Se l'avversario rinuncia completamente a giocare, come ha fatto l'Inter nel secondo tempo del Maradona, vuol dire che non è un avversario di livello.

L'Inter si è arroccata là dietro, in difesa del gol di Dimarco, e non ha combinato nulla. Il Napoli ha fatto una grande prestazione del secondo tempo, ma è una grande prestazione favorita dalla rinuncia dell'Inter a giocare. I nerazzurri sono stati puniti dal gol del pareggio, ma nell'insieme il Napoli ha avuto quella reazione perché si è trovato in svantaggio e gli avversari hanno rinunciato a giocare".