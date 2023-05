Malfitano attacca Spalletti: "Non ci prenda per i fondelli! Tutti firmerebbero per vivere il suo anno"

Il giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di “Fuorigioco”.

"Non mi è piaciuto nulla dell'atteggiamento di Spalletti! Quando dice che lascia per troppo amore, che è stanco, quando parla dell'anno sabbatico… pensa che abbiamo l'anello al naso?! Questa è una presa per i fondelli! Ha vinto uno scudetto a febbraio, ha allenato un gruppo di bravissimi ragazzi, mai uno screzio. Credo che tutti gli allenatori firmerebbero per vivere l'anno che ha vissuto!"