Malfitano: "Basta alibi, col Granada c'erano tre big e non hanno fatto un tiro degno!"

Nel corso di Fuorigioco su Canale 8 il giornalista de La Gazzetta dello Sport Mimmo Malfitano ha dichiarato: "Stiamo avendo l'esatta dimensione dei limiti di questo allenatore. Ho sempre detto che la colpa di tutto ciò che sta venendo in questo Napoli è dei calciatori. Lasciamo stare gli alibi degli infortuni, in campo col Granada c'erano Insigne, Osimhen e Politano per la fase offensiva e non hanno fatto un solo tiro degno in porta".