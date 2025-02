Malfitano: "Conte arrabbiato, gli manca il Danilo di turno. Per risparmiare 2mln è sfumato"

“Prima di emettere giudizi vediamo come andrà questa stagione: gli stessi che oggi criticano il mercato del Napoli, saranno pronti ad esaltarlo qualora la squadra vincesse il campionato. Invito sempre alla moderazione. Inutile – ha detto il giornalista Mimmo Malfitano, ospite in studio a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre'- paragonare Kvaratskhelia ad Okafor, il bagaglio tecnico di Kvara è indiscutibile, ingiusto negarlo adesso solo perché è andato via. La prestazione di Neres a Roma mi ha lasciato un po’ perplesso. Conte ha inserito Mazzocchi al suo posto, ma è una scelta che il mister ha sempre fatto, fa parte del suo credo tattico. Conte sapeva bene che Ranieri avrebbe inserito i 4-5 titolari per rendere la Roma ultra offensiva, ed ha optato per scelte difensivistiche.

Conferenza di Manna? Sicuramente spiegherà i motivi per cui alcune trattative sono saltate o non si sono concretizzate. Lo United l’anno scorso non riuscì a concretizzare l’acquisto di Osimhen perché De Laurentiis sparò una cifra altissima, ed oggi ha sparato una cifra altissima per la valutazione e di Garnacho. La Fiorentina ha fatto i migliori affari con la Juve, è un bancomat continuo che le porta soldi e potrebbe portargliene anche in estate se è vero che Giuntoli prenderà Comuzzo. A dicembre è stato fatto un errore dal Napoli che per risparmiare due milioni per Danilo ha visto poi sfumare l’affare. Credo che Conte sia arrabbiato più per il mancato arrivo del difensore che non per il sostituto di Kvara. Marin non lo vede, al tecnico manca il Danilo di turno e credo avrebbe fatto di tutto per averlo a Napoli. Solo tre sostituzioni con la Roma? Evidentemente gli altri in panchina non li vede troppo, il centrocampo non lo cambia mai ed è per questo che Gilmour e Billing non entrano mai. Il centrocampo per lui è intoccabile”.