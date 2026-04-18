Malfitano: "Conte è un vincente, ma è carente dove ADL vuole fare bella figura"

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"Se tu vuoi migliorarti, se vuoi fare dell’Europa una nuova sfida per te, non mi devi parlare di coppa Italia e Supercoppa".

Il giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: Conte-De Laurentiis, quale futuro? Conte è un allenatore vincente, lo dicono i numeri: se non arriva primo, arriva secondo. E’ garanzia di risultati in campionato! De Laurentiis è un futurista, vuole fare bella figura in Champions: lì Conte è carente, ha qualche falla nella gestione di più impegni nel corso della stagione. Il mister ha media punti di 2,7 in campionato, ed 1,20 in Champions: questo è il suo limite.

Se tu vuoi migliorarti, se vuoi fare dell’Europa una nuova sfida per te, non mi devi parlare di coppa Italia e Supercoppa. Aver fallito in Champions, non ti deve far sottolineare la vittoria della Supercoppa. Questo perché il Napoli aveva tra gli obiettivi stagionali fare bene nella massima competizione europea.

Ritorno di Sarri in panchina azzurra? A me piacerebbe, lo riprenderei”.

Perché non tornare al 4-3-3 che ha dato lustro al Napoli? Anguissa è in difficoltà, Conte ha a disposizione gli uomini per tornare al 4-3-3 e mi chiedo perché non farlo”.

Garcia non passi per un incapace, quell'anno lo spogliatoio non aiutò.

“Nell’anno di Garcia lo spogliatoio non ha aiutato. Quando si cambiano tre allenatori e non si ottiene un briciolo di risultato, vuol dire che lo spogliatoio non ha aiutato. E ci fermiamo qui. C’era un giocatore in odore di Juventus, tanti che volevano andare via, c’era il nodo Kvaratskhelia. Queste cose bisogna dirle, altrimenti Garcia passa per un co…ne e viene messo alla berlina così, quando c’è stato più di un problema non dipendente dalla sua gestione”.

Il Napoli deve migliorare nel gioco

“Hojlund nelle dinamiche di gioco è fondamentale, ma a livello realizzativo è poco incisivo. Questo accade perché non ha molti palloni buoni. Avrebbe bisogno di maggiore assistenza. Quest’anno il campionato è stato ancora più mediocre: nonostante il non gioco, il Napoli è al secondo posto. Ma se l’anno prossimo le altre si mettono a posto, non si va da nessuna parte perché non si tira in porta!".