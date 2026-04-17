Il comico Balsamo: "Spero che Conte resti! Può migliorare, ma visto dove ci ha portati?"

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Oggi su CRC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, è intervenuto il comico Fabio Balsamo. Di seguito le sue parole.

Oggi su CRC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, è intervenuto il comico Fabio Balsamo. Di seguito le sue parole: "Io penso che Antonio Conte debba rimanere un altro anno sulla panchina del Napoli. È uno dei più grandi allenatori al mondo, ha fatto un lavoro straordinario al Napoli ed è incredibile che sia riuscito a portare il Napoli in quella posizione.

Sicuramente ha le sue responsabilità per quello che è accaduto in questa stagione poiché poteva metterci più grinta in certe occasioni, soprattutto in Champions dove l’uscita è stata davvero deludente. A me, però, non piace realizzare, ma guardare l’operato di una persona. Sicuramente il lavoro di Conte è migliorabile, ma spero rimanga ancora sulla panchina del Napoli".