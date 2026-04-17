Sarri-Napoli? Ballotta: "Valuterà il progetto della Lazio"

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“La sfida tra Napoli e Lazio resta sempre affascinante, anche se oggi le due squadre vivono momenti diversi".

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Marco Ballotta, ex portiere della Lazio: “La sfida tra Napoli e Lazio resta sempre affascinante, anche se oggi le due squadre vivono momenti diversi. La Lazio non sta facendo una stagione brillante, ma il rendimento è in linea con la rosa a disposizione, che è stata anche ridimensionata dopo alcune cessioni.

Sul Napoli, invece, il giudizio è positivo. Gli infortuni hanno inciso tanto: con la squadra al completo avrebbe potuto lottare fino alla fine per il titolo. L’unico vero rammarico resta la Champions League, dove si poteva fare qualcosa in più. Nel complesso, però, la stagione degli azzurri è positiva. Difendere il secondo posto e ripartire da una base solida è importante. Con pochi ritocchi, il Napoli può tornare competitivo ai massimi livelli già dalla prossima stagione.

Confronto tra Meret e Milinković-Savić? Sono due profili diversi ma entrambi validi. Personalmente preferisco Meret: è affidabile e spesso sottovalutato, è un mio pupillo. L’alternanza non è ideale, perché un portiere ha bisogno di continuità. A fine stagione potrebbero esserci decisioni importanti sul suo futuro, gli consiglierei di andare via".

Motta? Sta dando segnali incoraggianti. Ha sfruttato bene l’occasione dopo l’infortunio di Provedel e può essere una soluzione interessante per il futuro. Per un portiere cambia poco tra difesa a tre o a quattro. Conta soprattutto la capacità di guidare il reparto, la fiducia con i difensori e, nel calcio moderno, è sempre più importante saper giocare bene con i piedi.

Sarri-Napoli? Valuterà il progetto della Lazio prima di prendere qualsiasi decisione, e potrebbe anche considerare altre opzioni.

Per quanto riguarda la Nazionale, serve una rifondazione profonda: programmazione, dirigenti competenti e un progetto a lungo termine per tornare davvero competitivi“.