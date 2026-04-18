Conte-De Laurentiis, il vertice si avvicina: summit anticipato, la nuova data

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Il faccia a faccia tra il tecnico e il presidente potrebbe tenersi già nella prossima settimana. In ballo il futuro del Napoli e il rinnovo del progetto.

Il vertice tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis non aspetterà la fine della stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il faccia a faccia — alla presenza del direttore sportivo Manna e dell'amministratore delegato Chiavelli — è stato di fatto anticipato. L'ipotesi più accreditata è che il summit avvenga subito dopo la partita contro la Cremonese, anche se non si esclude che possa andare in scena già nel corso dei prossimi giorni.

Settimana decisiva per il futuro del Napoli: cosa succede tra oggi e domenica

Si preannuncia una settimana ad alta tensione in casa Napoli. Da oggi fino alla prossima domenica, la situazione andrà monitorata con massima attenzione: il nodo da sciogliere è fondamentale per la programmazione futura del club, a prescindere da qualsiasi valutazione esterna. Il confronto tra Conte e la società non è più rinviabile.

Conte e il contratto fino al 2027: il bivio che può cambiare il Napoli

Al centro del summit c'è il futuro di Antonio Conte, sotto contratto con il Napoli fino al 30 giugno 2027. Un dato, però, pesa sulla valutazione: in tutta la sua carriera, l'allenatore salentino è rimasto sulla stessa panchina per più di due stagioni una sola volta — alla Juventus, dal 2011 al 2014. Da allora, mai più. Un segnale che rende questo incontro ancora più decisivo per capire verso quale direzione si muoverà il club partenopeo.