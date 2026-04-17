Orlando: "Altro che Napoli, Sarri starebbe benissimo in un altro club di Serie A"

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Massimo Orlando ha parlato ai microfoni di Tmw Radio nel corso del programma Maracana.

Gasperini oggi è intervenuto in conferenza stampa, riaccendendo il dibattito sul rapporto con Ranieri. Tu che idea ti sei fatto? "Io Ranieri l'ho provato sulla mia pelle, prima fa sorrisini e poi arriva con delle uscite cattive. Vedo che ancora succedono le stesse cose e quando svuota il sacco diventa sempre cattivo. Gasperini ha mille difetti, ma se è stato otto anni a Genova e nove anni all'Atalanta qualcosa vuol dire. A volte sarà stato eccessivo nel parlare di mercato, ma è evidente come ci sia una questione quasi di contrasti personali tra lui e Ranieri".

Leao cosa dovrebbe fare a fine stagione? "Finire bene il campionato e poi pensare ad andartene, ha avuto tante occasioni in questi anni a Milano. Ha dimostrato di avere le doti del campione, ma non la testa del campione. Credo che anche il Milan sia stufo di aspettarlo e penso che la soluzione più giusta sia quella di voltare pagina".

Sarri viene accostato anche al Napoli fra le tante. Tu dove lo vedresti meglio? "A Napoli è ancora molto amato e molti tifosi vedrebbero un suo ritorno di buon occhio. Io credo però che potrebbe finire alla Fiorentina. Lui adora avere una squadra con cui lavorare tutta la settimana e l'anno prossimo la Viola non farà le coppe".