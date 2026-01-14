Malfitano: “Conte indifendibile, la sua reazione andava punita e lui lo sa bene”

Il giornalista Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Radio Marte: “Non mi meraviglia il mancato arrivo di Raspadori a Napoli, ero sicuro non sarebbe venuto. Maldini? Non credo sia un giocatore da Napoli. Lang verrà confermato per necessità. Lukaku e De Bruyne? Per questa stagione non potranno dare praticamente niente. Sull’arbitraggio di Doveri non c’è nulla da dire, non ha sbagliato. Conte è indifendibile, la sua reazione va punita e il tecnico lo sa bene. Poi capisco che la reazione impulsiva possa esserci, probabilmente è montata da mercoledì, per le vicende e gli errori arbitrali di Napoli-Verona.

Le interpretazioni arbitrali sono poco omogenee: per esempio in Juve-Cremonese il rigore per i lombardi c’era tutto, mi sono arrabbiato molto. Se fosse stata a parti invertite, cosa avrebbe fatto l’arbitro? Non credo al complotto ma alla sudditanza psicologica dei direttori di gara, che io posso definire “Norditanza”, una soggezione verso il superpotere delle squadre del Nord. Spalletti sta facendo benissimo alla Juve, apportando modifiche strutturali alla rosa bianconera e in effetti in chiave Napoli i bianconeri sono temibili”.