Malfitano: "Conte non sta facendo miracoli, Napoli forte e strutturato per vincere!"

“La Champions - ha detto il giornalista Mimmo Malfitano ai microfoni di Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre' - non può essere il solo obiettivo. Ne avevamo un terzo, la Coppa Italia, ma Conte ha pensato bene di lasciare strada alla Lazio. Il Napoli ha il dovere di lottare fino in fondo per lo scudetto: non cambio certo idea oggi, solo perché il Napoli ha perso con la Lazio... Bisogna puntare al massimo: non si può partire già accontentandosi.

Conte non sta facendo nessun miracolo: ha una squadra forte e strutturata per vincere, checché ne dica. Vogliamo essere umorali, ma non mi convince che Conte stia facendo chissà quale miracolo. Obiettivamente, ha otto undicesimi della squadra dello Scudetto. Sta facendo un ottimo lavoro, ma non un miracolo. Qui nessuno dice che Conte non abbia meriti, però le sue riserve non sono deboli come lascia intendere lui. Mi sembra come se il Napoli fosse il figlio della Madonna e tutte le altre squadre fossero diverse, le sole a voler vincere lo Scudetto... Non è così e mi chiedo: che senso ha nascondersi sempre e non ammettere che la squadra sia stata costruita per vincere? Il Napoli è stato fatto per questo: per vincere! Non scherziamo...”