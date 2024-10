Malfitano: "Conte sa bene che vincendo scalzerebbe Spalletti dalla sua poltrona, punta a quello"

"Conte vuole pararsi il sedere, prova ad evitare che si esaltino troppo la squadra e il suo lavoro".

“I tifosi ci credono ma l’allenatore del Napoli frena? Conte – ha detto il giornalista Mimmo Malfitano a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre' - vuole pararsi il sedere, prova ad evitare che si esaltino troppo la squadra e il suo lavoro. Se dovesse andar bene, scalzerebbe Spalletti dal posto che ancora ricopre e si siederebbe lui su quella poltrona: Conte lo sa bene e punta a quello. Non voglio essere un rompiscatole, ma avete dimenticato che Kvara in estate voleva andare via? Lui ed il suo procuratore hanno provato a forzare il blocco, ma De Laurentiis ha fatto muro e agente e calciatore hanno dovuto riflettere. Da allora, è cambiato poco, se non addirittura nulla è la convinzione del giornalista. Il georgiano fa il suo lavoro perché è contrattualizzato e non può stare fermo. Di milioni, gliene hanno promessi 10 a stagione, ed è giusto che faccia le sue valutazioni. Il presidente, però, anche davanti a Maradona avrebbe ceduto a certe richieste: lo dimostra l'affare Osimhen, non andato in porto.

Possibile l'inserimento di una clausola col rinnovo? Bisogna capire la valutazione. Per 120-150 milioni, resterà un peso per il Napoli, perché questi soldi non li spende più nessuno: Real, Arsenal, PSG e via discorrendo non hanno più le condizioni per reggere certe cifre”.