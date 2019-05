Malfitano: "Da Milik nessun gol pesante, serve un attaccante di grandissimo livello"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Mimmo Malfitano, giornalista della Gazzetta dello Sport, parlando del mercato del Napoli: “Spero che il Napoli prenda un attaccante di valore per evitare sempre di sperare nell’annata storta della Juventus. Il Napoli dovrebbe mettere su una squadra che abbia un centrocampista che non può essere Veretout e un attaccante di tutto livello, alla Lewandowski, Giroud. Milik è bravo, ma non può sostenere il peso di una stagione. E' vero, quest'anno ha segnato 20 gol, ma non ricordo nessuna rete pesante".