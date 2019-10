Malfitano duro: "Ancelotti è in confusione, squadra senza identità!"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mimmo Malfitano, giornalista della Gazzetta dello Sport, soffermantosi ovviamente sui temi di casa Napoli: “Voti ad Ancelotti? Non credo ci siano dubbi, a meno che non vogliamo guardare le cose da tifosi. Credo che il Napoli sia una squadra che vive molto di invidualità in questo momento, se vengono meno, allora fai fatica. Mi riferisco al secondo tempo quando Ancelotti ha mandato in campo Callejon e non ne ha indovinata una. Fabian, di qualità, colpisce un palo. Non è ancora quel giocatore che stiamo aspettando di vedere a livello qualitativo. Poi ci sono lacune sugli esterni, non c'è un regista...

Il Napoli deve giocare in campionato, è quello il suo obiettivo perché non credo che si possa arrivare in Champions League fino alla fine. Sono settimane che sottolineo un allenatore in confusione e una squadra senza identità, ma nessuno deve offendersi, è una costatazione. Non possiamo non tener conto di questa squadra che ha pareggiato a Torino, a Ferrara, a Genk. Questi punti diventano pesanti, non in Champions, ma in campionato il Napoli ha lasciato punti a squadre di medio-bassa classifica e tutto ciò comporta un ritardo su Juventus e Inter. E' importante in questo momento ritrovarsi e Ancelotti ha un compito gravoso che gli spetta: mettere in piedi questo campionato. Ultima considerazione: basta con questo turnover disperato, i giocatori hanno bisogno di certezze".