Malfitano: “Garcia va atteso, l’ambiente si sta auto-distruggendo facendogli il funerale!”

Il giornalista Mimmo Malfitano ha parlato, dopo la vittoria del Napoli a Braga, ai microfoni di 'Fuorgioco' su Tele A: "Un campionato come l’anno scorso non ci sarà più, abbiamo già visto l’Inter e pure la Juventus senza coppe, quindi l’obiettivo sarà il quarto posto Champions. Dobbiamo iniziare anche a ragionare nell’ottica di un nuovo Napoli, un nuovo allenatore, provare a capirlo. Già dopo la prima di campionato gli abbiamo fatto tutti il funerale. L’ambiente non può autodistruggersi".