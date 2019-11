Malfitano: "Il collegio arbitrale darà ragione ad ADL. Il patron ha agito correttamente"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo è intervenuto il giornalista de la Gazzetta dello Sport, Mimmo Malfitano che ha detto la sua sulle ultime vicende azzurre: "Il collegio arbitrale darà ragione a De Laurentiis e penso che sia giusto che i giocatori paghino. La gente è inca**ata con i calciatori perché hanno creato uno stato di cose che non ha favorito l'immagine del Napoli in generale. Ai giocatori non fregava niente di nessuno e hanno voluto fare un braccio di ferro, sbagliando e traditi dall'ignoranza. Non difendo mai De Laurentiis, ma in questo momento ha pienamente ragione anche se ha sbagliato nei modi"