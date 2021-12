Malfitano: "Il Napol non avrà nessun ritorno dal forfait di Osimhen in Coppa d'Africa"

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Osimhen non andrà in Coppa d'Africa, è una buona notizia ma non eccezionale perché per il Napoli non c'è nessun ritorno positivo, se non il fatto che Osimhen avrà più tempo e meno stress per recuperare dall'infortunio. Fermare la Serie A? Sarebbe stata una buona soluzione. Dinanzi a una diffusione così veloce della pandemia, come sta accadendo ora, non è solo una questione del calcio, ma internazionale".