Malfitano: "Il Napoli è campione d'autunno: godiamocelo e non esageriamo con le critiche"

vedi letture

“Secondo un ascoltatore, non è corretto stare qui solo a parlare della vittoria del Napoli sulla Roma, senza sottolineare che, se avesse pareggiato, si sarebbe ritrovato al sesto posto perché la distanza dalle inseguitrici è ancora poca per esultare? Non bisogna ragionare così: non cerchiamo – ha detto il giornalista Mimmo Malfitano a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre' - sempre il pelo nell'uovo... Dobbiamo essere voraci e soprattutto un po' entusiasti del Napoli primo in classifica mica possiamo piangerci addosso? A volte, sembra veramente un'esagerazione: solo a Napoli viviamo una situazione del genere... Godiamoci questo primato. Facciamo tutti gli scongiuri del caso, ma è possibile che il Napoli non vinca più per chissà quante altre giornate, dalla prossima...

Siamo Campioni d'Italia d'autunno, mettiamola così. Il Napoli è primo: godiamocelo. Abbiamo criticato Allegri per anni, quando faceva il ‘corto muso' alla Juventus, ma ora che lo fa Conte a Napoli, a quanto pare, per la gente va tutto bene... Io dico una cosa: attenzione, non esageriamo con le critiche, perché questo atteggiamento tiene il Napoli in cima alla classifica. A Torino non andava bene, in effetti, perché lì sono abituati a vincere e volevano anche un po' di spettacolo; invece a Napoli, dove si vince una volta ogni tanto, non importa che la squadra non sia spettacolare.... Questo Napoli quando ha in mano i tre punti, arretra un po': ci può stare. Certo, se Dovbyk non colpisce la traversa ma butta la palla dentro, parliamo di una partita diversa... Pare che tutti stiano aspettando che il Napoli cada per dire: 'Hai visto? Non gioca bene'. Se il Napoli fosse spettacolare ma perdesse, però, vi andrebbe bene?”.