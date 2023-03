Malfitano: "Il Napoli ha aperto un ciclo vincente! Le altre sono tutte indebitate..."

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Già dallo scorso l'anno De Laurentiis aveva quest'intenzione, ossia quella di vincere. Per i prossimi 3-4 anni il Napoli può essere una squadra vincente, sia in Italia che in Europa. Anche perché il calcio italiano è in crisi finanziaria, non ci sono soldi, i club principali sono tutti indebitati fino al collo e quindi hanno poco margine per poter operare sul prossimo mercato.