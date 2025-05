Podcast Garbo: "Al Napoli è venuto il braccino! Ora il vantaggio non è facile da gestire..."

vedi letture

Il giornalista Daniele Garbo è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

A chi dedica il primo pensiero di giornata?

"A me piaceva molto Fabregas da calciatore, mi piace di più da allenatore. Mi piace il suo modo di comunicare, forse siamo di fronte al nuovo Guardiola. Ha detto un sacco di cose interessanti a Sky. Ha spiegato la differenza col calcio italiano e ha detto che noi cerchiamo di non far giocare gli avversari mentre lui pensa a far giocare al meglio i suoi per segnare di più".

Inter e Napoli, tutto riaperto?

"Ho la sensazione che sia venuto il braccino al Napoli. Il Genoa ha tirato in porta tre volte e ha fatto due gol, ma il calcio è questo. Il Napoli comunque è in vantaggio, non facile da gestire. Ora però dipende tutto da se stesso".

Il pari del Napoli grave?

"Credo che certi cambi non si capiscono, ma obiettivamente un gol come il secondo non puoi prenderlo con la difesa schierata".