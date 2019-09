Malfitano: "Il Napoli ora è una realtà europea, dobbiamo ambire ai titoli!"

A Radio Marte è intervenuto Mimmo Malfitano, giornalista de La Gazzetta Dello Sport che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Il miracolo vero sarebbe vincere la Champions, lo Scudetto sarebbe un'impresa come lo sarebbe arrivare anche agli ottavi della competizione europea. Il Napoli oggi è una realtà nazionale ed europea e quindi dobbiamo entrare in un'ottica di non avere solo il contentino ma di ambire ai titoli.



Gara con il Lecce da vincere? Sicuramente. Il Napoli negli anni passati è venuto meno sulla continuità, nel momento in cui poteva competere fino in fondo con la Juventus ha regalato punti contro avversari alla portata. Una squadra come gli azzurri che è partita con l'ambizione di vincere lo Scudetto, proprio queste partite non le deve sprecare. Con il Lecce è una gara alla portata e questi tre punti non può lasciarli per strada altrimenti verrebbe un po meno il principio della continuità in questa stagione".