Malfitano: “Il Napoli sta troppo bene, non punto neanche un centesimo sulla Cremonese”

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Se ci sono una cinquantina di punti tra Napoli e Cremonese qualcosa vuol dire. E’ chiaro che la partita può sempre dare delle sorprese ma non credo sia questo il caso per un motivo: il Napoli sta troppo bene, è talmente convinto delle proprie forze che non mi sento di puntare neanche un centesimo sulla Cremonese pur avendo grande rispetto sia per il club che per Ballardini. Tanto rispetto per la Cremonese, ma credo che il Napoli ha tanti vantaggi”.