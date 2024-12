Malfitano: "Infortunio Buongiorno? Non sono per niente pessimista, ecco a chi darei fiducia"

“Senza Buongiorno non penso che Conte metterà Olivera come difensore centrale. Io - ha detto il giornalista Mimmo Malfitano a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre' - sceglierei di far giocare Juan Jesus, perché ha esperienza. Dobbiamo comunque mantenere un po’ di equilibrio e non essere distruttivi nei confronti del brasiliano. Anche perché Jesus sa bene che in questo momento l’ambiente non è a suo favore e non penso sia una cosa positiva per il Napoli.

Per quanto riguarda Rafa Marin, in effetti non possiamo giudicarlo e bocciarlo solo per la brutta prestazione contro la Lazio. Lo stesso dicasi per Juan Jesus: non sono per niente pessimista, bisogna essere meno negativi. Mario Rui penso non verrà reintegrato, ormai fa parte del passato. A gennaio arriverà un difensore, ma non penso che il nuovo acquisto sarebbe già in campo per la gara con la Fiorentina del 4 gennaio. Penso che il Napoli possa continuare a lottare per lo scudetto nonostante questo infortunio”.