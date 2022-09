Malfitano: "Insigne fuori dalla top 11 dell'era ADL? Non c'è dubbio, lui non c'entra niente"

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Mimmo Malfitano.

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Mimmo Malfitano: “La mia top 11 dell’era De Laurentiis? Considerando un 4-3-3, in porta Reina. Credo che non abbia avuto rivali nel ruolo, come dodicesimo Iezzo. A destra Di Lorenzo, centrali Albiol e Koulibaly, terzino sinistro fin quando è stato bene Ghoulam. Nei tre a centrocampo sicuramente Hamsik e Jorginho con Allan, che fin quando non gli è partito l’embolo è stato un giocatore importante. Nei tre attaccanti farei Higuain, Lavezzi, Cavani. Ho fatto fuori Insigne? Non c’è proprio dubbio, lui non c’entra niente. Ho tenuto fuori anche Mertens e non credo che Lorenzo si possa risentire”.