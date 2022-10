Malfitano: "Kvara salta l'uomo, altro che Insigne con un unico movimento"

Nel corso di Fuorigioco su Tele A, il giornalista Mimmo Malfitano ha parlato di Kvicha Kvaratskhelia

Nel corso di Fuorigioco su Tele A, il giornalista Mimmo Malfitano ha parlato di Kvicha Kvaratskhelia: "Negli ultimi 2-3 anni è stato attenzionato da diverse società , ma all'inizio chiedevano 30mln e non veniva considerato all'epoca forte come oggi. Lui salta l'uomo, non ricordo da quanti anni a Napoli non c'era un esterno vero che saltasse davvero l'uomo. Insigne? Ma quando lo saltava, e per fare cosa poi. Lui lo saltava per modo di dire, mai faccia a faccia. Aveva un solo movimento e quel passaggio lungo. Il potenziale di Kvara è importante, farà la differenza, ed il Napoli quest'anno ha almeno 18 titolari ed ora con Ndombele per Anguissa cambia poco e deve solo vincere".