Malfitano: “Kvaratskhelia e Osimhen sono ottimi giocatori, ma non ancora campioni”

La storica firma de La Gazzetta dello Sport, Mimmo Malfitano, è intervenuto ai microfoni di Tele A, durante la trasmissione “Fuorigioco”

La storica firma de La Gazzetta dello Sport, Mimmo Malfitano, è intervenuto ai microfoni di Tele A, durante la trasmissione “Fuorigioco”: “Il Napoli ha un gruppo omogeneo che è forte in tutti i ruoli e ha due squadre in ogni reparto. Osimhen per quanto mi riguarda in questo momento è un ottimo giocatore che in prospettiva potrà diventare un campione. Per me oggi Kvaratskhelia e Osimhen non sono dei campioni, sono ottimi giocatori con prospettive da campioni”.