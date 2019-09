Malfitano: "Llorente può essere più importante di Milik, sopratutto in Champions..."

Mimmo Malfitano, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, commentando il momento del Napoli dopo la chiusura del calciomercato: "Ricordate l'avventura di Zapata al Napoli? Oggi è protagonista assoluto all'Atalanta, ma al Napoli era un'alternativa. Qui entrava e, di punto in bianco, la sua forza fisica determinava gol pesantissimi per il Napoli. Questo perché era l'unico centravanti vero. Io credo che Llorente in questo momento possa essere ancora più importante, anche di Milik e Zielinski. Per l'esperienza, perché è integro nel fisico e perché dà grande forza fisica all'attacco. Il Napoli ha centrato un grande acquisto, tornerà utile soprattutto in Champions League".