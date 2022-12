Malfitano: "Mi preoccupa solo una cosa per la gara contro l'Inter"

Il giornalista Mimmo Malfitano ha parlato a Kiss Kiss Napoli

Il giornalista Mimmo Malfitano ha parlato a Kiss Kiss Napoli: "Napoli impaurito a San Siro? No, deve essere l'Inter impaurito anche perché per loro sarà l'ultima opportunità per rientrare in corsa per lo scudetto. Quello che mi preoccupa è il mezzo per arrivare al risultato, ovvero la cattiveria agonistica. Tecnicamente invece il Napoli non deve temere confronti. Il Napoli è forte, sono le altre che devono temerlo".