Malfitano non ha dubbi: "Se il Napoli avrà pazienza darà tre gol alla Roma"

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "In questo momento il Napoli è la squadra da battere. Poche volte è andato in svantaggio, ma quando è successo ha ridato i gol all'avversario con gli interessi. La Roma è una squadra particolare, che lavora molto sulla fisicità. Mourinho, per quanti tutti ne elogino le qualità e la maestria, io dico che è un allenatore che mette dieci giocatori nella propria metà campo per poi provare a ripartire. Non ha alcuna idea di cosa possa essere un calcio spettacolare. Per cui se il Napoli avrà la pazienza di aspettare la Roma, farla uscire dal suo guscio, gli darà tre gol e tornerà a casa".