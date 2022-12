Malfitano: "Non mi preoccupa la forza dell'Inter, le insidie di questa trasferta sono altre due"

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli ha tutte le qualità per vincere a San Siro, ma quello che non deve sfuggire a tutti noi napoletani è che la squadra in uno stadio infuocato. L'Inter è inoltre all'ultima spiaggia, che solo vincendo può avere ancora ambizioni da primato. A me non preoccupa la qualità dell'organico dell'Inter, a me preoccupa la cattiveria che avranno adesso i nerazzurri".