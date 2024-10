Malfitano: "Osimhen tra i migliori al mondo, ma Lukaku miglior acquisto che il Napoli potesse fare"

"Osimhen via a gennaio per la clausola o poco meno? Non c'è un club disposto a pagarlo 100 milioni in questo momento".

“Osimhen ambiva alla Premier o al Paris Saint-Germain, ma l'operazione non è andata in porto. A quel punto, però, perché non è rimasto a Napoli? Mi chiedo: la sua scelta – ha detto il giornalista Mimmo Malfitano a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre' - è stata dettata solo da una decisione tecnica oppure c'è altro che a noi, invece, sfugge? L'anno scorso ha fatto parte del fallimento collettivo, con le stesse responsabilità dei vari Di Lorenzo, Lobotka e Kvaratskhelia. Per me è tra i migliori attaccanti al mondo, ma Lukaku, in questo momento, era il miglior acquisto che il Napoli potesse fare.

Osimhen via a gennaio per la clausola o poco meno? Non c'è un club disposto a pagarlo 100 milioni in questo momento. La voce di un interessamento del Napoli sul terzino sinistro Chilwell è emersa perché Spinazzola non dà grosse garanzie e certezze" ha analizzato l'opinionista. E’ stato preso a zero, dopo l'infortunio non ha mai giocato una stagione intera: la sua presenza è relativa, in quella zona di campo Conte ha bisogno di certezze perché vuole vincere ed arrivare fino in fondo nel contendere lo scudetto all'Inter. Non facciamoci prendere in giro, non scherziamo: De Laurentiis ha speso 150 milioni, ha investito per vincere. Conte non conosce cosa significhi arrivare secondo. E’ giusto che tentino di tenere bassa la tensione, ma almeno noi tifosi non ci nascondiamo”.