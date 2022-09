Malfitano: "Per me Raspadori non può fare la punta nel Napoli, vi spiego perché"

Mimmo Malfitano, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli

Mimmo Malfitano, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Abbiamo discusso fino a venerdì del ruolo di Raspadori. Io lo vedo trequartista o sull'esterno, non da punta centrale, ma le ultime due partite con la Nazionale mettono in discussione tutto quello che è stato detto. Ma per me nel Napoli non può fare la punta perché c'è Osimhen e anche Simeone".