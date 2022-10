Malfitano: "Rocchi aveva detto che i rigorini non si dovevano fischiare più, su Kvara lo era"

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "La Cremonese ha picchiato, punto. Non lo chiamino gioco maschio, quello non è assolutamente gioco maschio. Il gioco maschio è fatto di fiscicitià, ma anche di lealtà. Picchiare invece non è leale. Sembra sempre che dobbiamo nascondere le cose, invece non è così: la Cremonese ha picchiato. Ovviamente non per far male al Napoli, ma per ottenere il risultato. Rigore? Per me quel fallo non è stato netto e Rocchi aveva detto che i rigorini non sarebbero più stati fischiati. Si può fischiare e non fischiare secondo me".