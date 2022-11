Malfitano: “Samardzic? Il Napoli potrebbe attuare una strategia in stile Rrahmani”

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “A gennaio non mi aspetto colpi eclatanti da parte del Napoli. Penso che la società potrà magari bloccare alcuni giocatori a gennaio per giugno come ad esempio Samardzic dell'Udinese. Si potrebbe attuare una strategia come fatto con Rrahmani ai tempi del Verona, ovvero lasciando il giocatore al club dal quale viene prelevato”.