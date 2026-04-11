Malfitano sicuro: "Il Como ne prenderà 4! L'Inter vincerà lo scudetto con 2 turni d'anticipo"

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"Quando li perde questi 7 punti la squadra di Chivu nelle ultime 7? Mi sento di escludere questa possibilità".

Il giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per analizzare l’avvicinamento alla partita tra il Parma di Cuesta ed il Napoli di Antonio Conte e la lotta scudetto: “Dopo la Roma, secondo me, il Como ne prenderà quattro dall’Inter! Quando li perde questi 7 punti la squadra di Chivu nelle ultime 7? Mi sento di escludere questa possibilità. Verona e Bologna le escludo perché per allora i giochi saranno già fatti. Nelle altre 5 i nerazzurri al massimo cederà uno o due punti. Il Napoli può anche fare bottino pieno nelle prossime 5, ma questo significherà vittoria dell’Inter con due giornate di anticipo".

Alisson dal 1' contro il Parma?

“Alisson mi piace, non capisco la storia del giocatore spaccapartite, potrebbe partire dal 1′ col Parma al posto di Anguissa. Considerando che il Parma non sta malissimo in classifica, credo se la possa giocare tranquillamente. Hanno raggiunto una quota che dovrebbe preservarli da cattive sorprese, quindi dobbiamo aspettarci una partita tosta, tutt’altro che facile”.

Il bel gioco non conta con Conte

“Il Napoli non riesce a chiudere facilmente le partite, ma le gioca fino all’ultimo secondo, come dicono i tanti gol vittoria realizzati nell’ultimo quarto d’ora. Antonio conte è questo, sgomberiamo il campo dagli equivoci. Ora o ci si convince che è un allenatore vincente, al di là del modo in cui ottiene le vittorie. Le squadre di Conte non hanno un grande gioco, ma portano a casa i tre punti: sono concrete. Il partito dei giochisti con conte deve escludersi autonomamente. Noi tutti vogliamo vincere, credo, quindi io me lo terrei stretto perché vince! Certo, se migliorasse un po’ il suo rendimento in Europa, sarebbe ancora meglio”.

Tante critiche social a Conte

“Io leggo sui social continue critiche a Conte, addirittura tanta gente che chiede che vada via! Poi se qualcuno qui dice che Conte potrebbe andare alla Nazionale, si viene tacciati di essere anti-Napoli. Quando si parla dell’annata non esaltante del Napoli post scudetto del 2023, si criticano gli allenatori ma nessuno critica i calciatori. Nessuno notava come entravano in campo? Quindi Garcia messo al patibolo ha avuto le sue colpe ma ci sono stati tre allenatori, e non credo che tutti e te fossero incapaci!”.

Sulla crisi del calcio italiano:

“Ventura, Mancini, Spalletti, Gattuso non sono certo allenatori scarsi. Se hanno fallito tutti e quattro, il problema non è ascrivibile al selezionatore, ma alla scarsità di talenti nel calcio italiano. Non ci sono giocatori di qualità, non dipende tutto dal ct!”.