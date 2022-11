Malfitano: “Sono pronto a scommettere qualunque cifra, Kim resterà a Napoli a lungo”

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Io ho una grande fiducia in Giuntoli, lo conosco da una vita e in lui ho sempre visto un professionista serio e capace. Sono convinto che stia già lavorando al contratto di Kim.