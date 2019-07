Malfitano: "Spendendo 100mln si dovrà per forza vincere! James? Basta tarantelle sul prestito!"

Nel corso di Julie Italia, il giornalista della Gazzetta dello Sport Mimmo Malfitano ha parlato delle ambizioni stagionali: "Anche Ghoulam ieri ha detto 'basta, dobbiamo vincere'. E' impensabile spendere oltre 100mln di euro per una squadra ancora alla ricerca di una coppa Italia o della competizione, basta. Se James è stato richiesto dall'allenatore, cosa si aspetta a chiudere?

Chiederlo ad ADL? Io non faccio domande a ADL o i tesserati, scendono altri interlocutori, io me ne frego e non faccio domande. Mi chiedo però perché non si comprano i giocatori, perchè non si prende James in anticipo per il ritiro invece di fare tarantelle sul prestito oneroso col Real che da tre mesi dice no e quello gli dice no ed ora il pagamento in tre anni...".