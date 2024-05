Malfitano: "Stupito da questo entusiasmo. Calma, Conte e Oriali non giocheranno"

Il giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di 'Fuorigioco'.

Il giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di 'Fuorigioco': “Conte al Napoli? Mi sta stupendo l’entusiasmo che si sta creando. Conte e Oriali non giocheranno, calma. Questi ancora non hanno messo piede a Napoli, non sappiamo che tipo di programmazione ci sarà. Al momento siamo all’oscuro di tutto, nessuno sa di cosa hanno parlato il Napoli e Conte per quanto riguarda il progetto”.